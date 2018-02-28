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Spor

Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü

28 Şubat 2018 19:56

ANKARA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Avdija ve Serdar Gürler tedbir amaçlı katılmazken Numan Çürüksu ve Umar takımdan ayrı çalıştı. 
Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5\'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi, dar alanda isabetli pas organizasyonu ve ardından oynanan çift kale maçla son buldu.

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