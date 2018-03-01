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Spor

Osmanlıspor, Kasımpaşa maçı için yola çıktı

ANKARA,(DHA)   Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Osmanlıspor, çalışmalarının ardından İstanbul'a hareket etti

01 Mart 2018 20:27

ANKARA,(DHA)
 
Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü hafta karşılaşmasında Kasımpaşa\'ya konuk olacak Osmanlıspor, çalışmalarının ardından İstanbul\'a hareket etti.
Başkent ekibi, Kasımpaşa maçı için İstanbul\'a gitti. Ankara\'daki son antrenmanı bugün tesislerinde yapan Başkent ekibi, akşam saatlerinde havayoluyla İstanbul\'a doğru yola çıktı.
Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde antrenmana çıkan Mor-Sarılı oyuncular ısınma koşusuyla çalışmalara başladı. Topla ısınma ve koordinasyona yönelik çalışmayla devam eden antrenmanda daha sonra 4\'e 4 hücum ve savunma organizasyonlarında bulunuldu. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavisi devam eden Avdija Vrsajevic ve Serdar Gürler tedbir amaçlı katılmazken, Numan Çürüksu ve Özer Hurmacı ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Osmanlıspor, yarın İstanbul\'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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