Osmanlıspor için tehlike çanları çalıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor evinde konu kettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Osmanlıspor evinde konuk ettiği rakibi karşısında karşılaşmaya etkili başladı. Umar ile rakip kalede etkili olan ev sahibi ekip Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'ı ilk yarıda geçmeyi başaramadı.

İkinci yarının 54. dakikadasında ev sahibi ekip Cikalleshi'nin ayağından penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan dakikalarda iki takım gole yaklaşsada sonuç değişmedi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Osmanlıspor 20 puanla 17. sırada kalırken Antalyaspor ise 25 puanla 14. sırada kaldı.