Osmanlıspor Genel Menajeri Rüştü Enver Yurtgüven: "Centilmence ve güzel maçlar olacak"

\"Avrupa\'da bizi gururlandırdığı için teşekkür ederiz\"

SERCAN SAPANATAN - OLGUCAN KALKAN/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş ile lig ve kupada üst üste maçlar oynayacaklarını belirten Osmanlıspor Genel Menejeri Rüştü Enver Yurtgüven, \"Çok enteresan oldu. Yaklaşık 1 aylık dilimde Beşiktaş ile 3 tane müsabaka oynayacağız. Güzel çekişmeli maçlar olacak. Tabi öncelikle Pazar günü lig maçı, güzel hazırlandık. O anlamda teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Ellerinden geleni en iyi yapıp puan ya da puanlarla dönecekler. Bizim hedefimiz kalan 2 maçımızda 6 puan almak. Kupada da Beşiktaş ile eşleşmek bu anlamda enteresan oldu. Öncelikle Beşiktaş\'a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Avrupa\'da bizi gururlandırdığı için teşekkür ediyorum. Bizim için farklı bir kulüp. Stadımızda misafir etmiştik Beşiktaş\'ı. Centilmenlik çerçevesi içerisinde güzel müsabakalar olacak. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yurtgüven\'in açıklamaları

