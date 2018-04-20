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Spor

Osmanlıspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA,(DHA)  Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı

20 Nisan 2018 19:58

ANKARA,(DHA) 

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent derbisinde yarın Ankara 19 Mayıs Stadı\'nda Gençlerbirliği\'ne konuk olacak Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman 40 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Mehmet Batdal katılmazken Payam takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı. Osmanlısporlu oyuncular haftanın son antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5\'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.

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