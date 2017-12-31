Osmanlıspor, Fernandao’ya talip oldu

Osmanlıspor, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao'yu kiralamak için girişimlere başladı. İrfan Buz'un kadrosunda görmek istediği golcü oyuncu, kiralık teklifine sıcak bakarsa transferin kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

Ligin ikinci yarısına kadrosuna güçlendirerek başlamak isteyen ve kendini tehlikeli bölgeden kurtarmayı amaçlayan Osmanlıspor, Brezilyalı golcüye talip oldu. Golcü arayışlarını sürdüren Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz’un deneyimli futbolcuyla bizzat görüşeceği belirtilirken forma şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcunun teklife sıcak bakacağı söyleniyor.

Fernandao’yu kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağlamak isteyen Osmanlıspor, golcünün teklife sıcak bakması halinde girişimlerine resmen başlayacağı ifade ediliyor. Kolundaki kırık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı, bu sezon 5 resmi maçta görev alırken, tamamı kupada olmak üzere 2 gol kaydetti.(Fanatik)