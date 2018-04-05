Osmanlıspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Fenerbahçe\'ye konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana tedavisi devam eden Özer Hurmacı, hafif adale ağrısı bulunan Maxso katılmazken Lawal takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Başkent ekibi günün tek antrenmanına ısınma koşusuyla start verdi. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan mor sarılılar, daha sonra minyatür kalelerden kurulu alanda oyuna geçti. Oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Osmanlıspor, yarın saat 17.00\'de basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.