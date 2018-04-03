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Spor

Osmanlıspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

ANKARA / DHA Spor Toto Süper Lig'in 28

03 Nisan 2018 23:47

ANKARA / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe\'ye konuk olacak Osmanlıspor, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından start verdi. 
Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde bir günlük iznin ardından başlayan haftanın ilk antrenmanı 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla çalışmalara start veren Başkent ekibi topla yapılan koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip açma germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.
Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, tedavileri devam eden Özer Hurmacı ve Payam takımdan ayrı çalıştı. 
Osmanlıspor yarın saat 12:00\'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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