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Spor

Osmanlıspor, Fenerbahçe maçına hazır

ANKARA,(DHA) Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sonlandırdı

07 Nisan 2018 17:31

ANKARA,(DHA)

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sonlandırdı.
Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında deplasmanda yarın Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla tamamlandı. 
Teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Mor-Sarılı ekip çalışmalara ısınma koşusuyla başladı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5\'e 2 top kapma oyununa geçildi. Başkent ekibi taktik ağırlıklı çalışmanın ardından antrenmanı tamamladı. 
Haftanın son antrenmanına Lawal ve Payam tedbir amaçlı katılmazken tedavisi devam eden Özer Hurmacı takımdan ayrı koşu yaptı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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