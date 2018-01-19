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Spor

Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA, (DHA) Osmanlıspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

19 Ocak 2018 21:56

ANKARA, (DHA)

Osmanlıspor, Süper Lig\'in 18\'inci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan haftanın son çalışması, 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmana tedavisi devam eden Ceyhun Gülselam, soğuk algınlığı bulunan Özer Hurmacı ve kalecilerden Ahmet Eyüp Türkaslan katılmadı. Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana başlayan mor-sarılı oyuncular koordinasyona yönelik elle yapılan maçla antrenmanı devam ettirdi. Daha sonra duran top organizasyonlarına geçen oyuncular saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

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