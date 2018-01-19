Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA, (DHA)

Osmanlıspor, Süper Lig\'in 18\'inci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan haftanın son çalışması, 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmana tedavisi devam eden Ceyhun Gülselam, soğuk algınlığı bulunan Özer Hurmacı ve kalecilerden Ahmet Eyüp Türkaslan katılmadı. Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana başlayan mor-sarılı oyuncular koordinasyona yönelik elle yapılan maçla antrenmanı devam ettirdi. Daha sonra duran top organizasyonlarına geçen oyuncular saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.