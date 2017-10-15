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Spor

Osmanlıspor, Bursaspor maçına hazır

ANKARA-(DHA) Süper Lig'in 8

15 Ekim 2017 16:47

ANKARA-(DHA) Süper Lig\'in 8. haftasında yarın Bursaspor\'la karşılaşacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı. 
Osmanlıspor, Bursaspor\'la oynayacağı haftanın kapanış maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Sokol, Özer Hurmacı ve Anıl Karaer katılmazken Avdija ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. 
Haftanın son antrenmanına Mor-Sarılı oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Topla koordinasyon çalışması yapan ekip daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçti. Antrenman sprint çalışması ve ardından yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu. 
Osmanlıspor bugün öğlenden sonra karayoluyla maçın oynanacağı Bursa\'ya hareket edecek. 
 

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