Osmanlıspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA,(DHA) -



Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri\'nde yapılan son antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmalara tedavileri devam eden Musa Çağıran, Payam ve Avdija katılmazken hafif adale ağrıları bulunan Mehmet Güven, Mehmet Batdal ile Lawal tedbir amaçlı katılmadı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman saha kenarında yapılan koordinasyon ve sprint çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5\'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi, taktiğe yönelik duran top organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)