T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA,(DHA) -    Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı

12 Mayıs 2018 23:52

ANKARA,(DHA) - 
 
Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı. 
Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri\'nde yapılan son antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmalara tedavileri devam eden Musa Çağıran, Payam ve Avdija katılmazken hafif adale ağrıları bulunan Mehmet Güven, Mehmet Batdal ile Lawal tedbir amaçlı katılmadı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman saha kenarında yapılan koordinasyon ve sprint çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5\'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi, taktiğe yönelik duran top organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHAToto Süper LigBeşiktaşOsmanlısporBuzBatıkent TesisleriMusaPayamAvdijaMehmet Güven Mehmet BatdalLawalIsınmaDahaBaşkent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24