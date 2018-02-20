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Spor

Osmanlıspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA,(DHA)   Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına başladı

20 Şubat 2018 20:07

ANKARA,(DHA)
 
Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında sahasında Antalyaspor\'u konuk edecek olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına başladı. 
Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Mor-Sarılı ekip, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu alanda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan futbolcular daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçti. Minyatür kalelerden kurulu alanda ve yarı sahada maç yapan Başkent ekibi, açma germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Serdar Gürler ve Özer Hurmacı tedbir amaçlı çıkmadı. 
Mor-Sarılı oyuncular, antrenman bitiminde 37 yaşına giren yardımcı antrenör Evrim Esendemir\'in doğum gününü kutladı. Genç çalıştırıcı kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra Teknik Direktör İrfan Buz\'un elinde doğum günü pastasından yedi. Yardımcı antrenör Esendemir, sürpriz kutlama için futbolculara teşekkür ettikten sonra kendisi ve takım için en büyük hediyenin, en büyük kutlamanın bu hafta alınacak galibiyet olduğunu söyledi.   

(FOTOĞRAFLI)

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