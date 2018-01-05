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Spor

Osmanlıspor, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde başladı

05 Ocak 2018 13:23

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya\'nın Serik ilçesinde başladı.
Başkent temsilcisi, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa girdi. Osmanlıspor takımı, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde ilk antrenmanını otelin sahasında yaptı. Koşuyla başlayan antrenman pas, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.
Osmanlıspor ikinci yarı hazırlıklarına 12 Ocak Cuma gününe kadar Belek\'te devam edecek.

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- Antrenmandan detaylar

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