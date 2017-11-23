T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor, Ankara derbisine hazır

ANKARA, (DHA) Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

23 Kasım 2017 23:43

ANKARA, (DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. 
Kulübün Batıkent Tesisleri\'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Haftanın son antrenmanına tedavisi devam eden Tiago Pinto katılmadı. Mor-sarılı oyuncular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda 5\'e 2 top kapma oyunu oynayan Osmanlısporlu oyuncular saha kenarındaki sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA Süper LigGençlerbirliğiOsmanlısporBatıkent TesisleriBuzHaftanınTiago PintoMorsarılıDarOsmanlısporlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24