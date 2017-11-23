Osmanlıspor, Ankara derbisine hazır

ANKARA, (DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulübün Batıkent Tesisleri\'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Haftanın son antrenmanına tedavisi devam eden Tiago Pinto katılmadı. Mor-sarılı oyuncular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda 5\'e 2 top kapma oyunu oynayan Osmanlısporlu oyuncular saha kenarındaki sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.