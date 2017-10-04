Osmanlıspor 2 günlük iznin ardından çalışmalara başladı

ANKARA, (DHA) - Süper Lig\'in 7\'inci haftasında sahasında Kasımpaşa\'yı mağlup eden Osmanlıspor, iki günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı.

Batıkent Tesisleri\'nde toplanan oyuncular akşam saatlerinde teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yaklaşık olarak 1 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Haftanın ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi daha sonra 5\'e 2 top kapma oyununa geçti. Mor-sarılılar isabetli pas organizasyonuyla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan Sokol Cikallleshi (Arnavutluk) ve Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.

FOTOĞRAFLI