T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor 2 günlük iznin ardından çalışmalara başladı

ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 7'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Osmanlıspor, iki günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı

04 Ekim 2017 00:42

ANKARA, (DHA) - Süper Lig\'in 7\'inci haftasında sahasında Kasımpaşa\'yı mağlup eden Osmanlıspor, iki günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı. 
Batıkent Tesisleri\'nde toplanan oyuncular akşam saatlerinde teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yaklaşık olarak 1 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Haftanın ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi daha sonra 5\'e 2 top kapma oyununa geçti. Mor-sarılılar isabetli pas organizasyonuyla antrenmanı sonlandırdı.
Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan Sokol Cikallleshi (Arnavutluk) ve Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHASüper LigKasımpaşaOsmanlısporTesisleriBuzHaftanınBaşkentMorsarılılarAntrenmanaSokol Cikallleshi ArnavutlukAvdija Vrsajevic BosnaHersekFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24