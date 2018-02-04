Osmanlıspor: 0 - Kayserispor: 1

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Uygar Bebek xx, Osman Gökhan Bilir xx

OSMANLISPOR: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Tiago Pinto xx, Musa Çağıran xx (Sharafabad dk. 78 x), Mehmet Güven xx (Özer Hurmacı dk. 46 x), Lumanza Lembi xx, Serdar Gürler xx, Aminu Umar xx, Cikalleshi xx (Mehmet Batdal dk. 46 x)

KAYSERİSPOR: Lung xx, Cristian Sapunaru xx, Kana Biyik xx (Levent Güeln dk. 81 ?), Oleksandr Kucher xx, Atila Turan xx, Şamil Çinaz xx, Stephane Badji xx, Güray Vural xx (Varela dk. 72 x), Deniz Türüç xx (Henrique dk. 86 ?), Isaac Mendes xx, Umut Bulut xx

GOLLER: Türüç (dk. 12 pen.) (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Serdar Gürler, Musa Çağıran (Osmanlıspor), Lung, Varela (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig\'in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Kayserispor\'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11\'inci dakikada ceza sahası içinde Yalçın\'ın Kayserisporlu futbolcu Mendes\'i yere düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

12\'nci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

14\'üncü dakikada Serdar\'ın pasında topa yükselen Umar\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı

53\'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Musa\'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

59\'uncu dakikada Mehmet Batdal\'ın hatalı pasıyla topu önünde bulan Mendes\'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

64\'üncü dakikada sağ kanattan Serdar\'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mehmet Batdal\'ın kafa vuruşu auta gitti.

65\'inci dakikada Serdar\'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Numan\'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

76\'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendes\'in şutunda Karcemarskas sağına yatarak direk dibinden topu güçlükle kornere çeldi.

84\'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal\'ın şutunda kaleci kaleci Lung topu çift yumrukla uzaklaştırdı.