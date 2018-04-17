Osmanlıspor - Trabzonspor: 3-3

Ercan ATA - ANKARA / DHA

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Mehmet Can Hanoğlu (xx), Arda Kardeşler (xx)

OSMANLISPOR: Karcemarskas (x), Serdar (x), Pinto (xx), Regattin (xx), Cikalleshi (xx), Muhammed (x) (Dk. 46. Vrsajevic x), Musa (xx), Umar (x) (Dk. 61 Lembi x), Ceyhun (xx), Yalçın (x), Anıl (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx), Kamil (xx), Sosa (xx), Olcay (xx), Uğur (xx), Hubocan (xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 46 Pereira x), Rodallega (xx) (Dk. 80 Ndoye x), Kucka (xx) (Dk. 74 Bero x), Novak (xx), Yusuf (xx)

GOLLER: Dk. 51 ve Dk. 83 Musa Çağıran, Dk. 75 Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor) - Dk. 13 Filip Novak, Dk. 15 Yusuf Yazıcı, Dk 56 Hugo Rodallega (Trabzonspor)

SARI KART: Sosa (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig\'de 29\'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında Osmanlıspor kendi sahasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

13\'üncü dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Kucka\'nın ortasına yükselen Novak\'ın kafa vuruşunu çizgi üzerinden Karcemarskas çıkardı. Dönen topa tekrar hamle yapan Novak topu ağlara gönderdi: 0-1.

15\'inci dakikada Kucka topu savunmanın arkasına atarak Yusuf\'la buluşturdu. Yusuf\'un ceza sahasına girerken çektiği şutta top ağlara gitti: 0-2.

21\'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Regattin\'in şutunu kaleci Onur çift yumrukla uzaklaştırdı.

39\'uncu dakikada Abdulkadir\'in pasıyla topla ceza sahası dışında buluşan Kucka\'nın şutunda kaleci Karcemarskas son anda uzanarak topu kornere çeldi.

41\'inci dakikada Regattin\'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Ceyhun\'nun kafa vuruşu direkten auta çıktı.

45\'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta top Sosa\'nın kafasından sekti. Arka direkte topla buluşan Musa\'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

51\'inci dakikada Osmanlıspor atağında top savunmadan orta sahaya yakın olan Musa\'ya geldi. Topu düzelten Musa yaklaşık 35 metreden topu filelere gönderdi: 1-2.

54\'üncü dakikada Regattin\'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Ceyhun\'un kafa vuruşu, kaleci Onur\'da kaldı.

56\'ncı dakikada kullanılan serbest vuruşta Yusuf\'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Rodallega röveşata ile topu ağlara gönderdi: 1-3.

67\'nci dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Pereira topu kalecinin üzerinden ağlara göndermek istedi. Kaleci Karcemarskas son anda müdahele ederek topu uzaklaştırdı.

73\'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Vrsajevic topu penaltı noktasında olan Cikalleshi\'ye aktardı. Topu soluna çeken Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

78\'inci dakikada Sosa\'nın pasıyla topla buluşan Yusuf\'un şutu kalecinin sağından auta çıktı.

83\'üncü dakikada sağ taraftan Regattin\'in ortasında Musa\'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 3-3.

Maç, 3-3\'lük eşitlikle sonuçlandı.

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