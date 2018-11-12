Osmanlıspor - İstanbulspor: 1-0

ANKARA (DHA)
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Murat Temel, Cemal Alpay
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Tugay Kacar, Lumanza (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Burhan Eşer (Dk. 86 Oğuzhan Erdoğan), Magaye (Dk. 90 Mertan Caner Öztürk)
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Bauque (Dk. 71 Muhammed Demirci), Wellington, Onur Ergün, Etoga (Dk. 46 Barış Örücü), Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Arif Morkaya, Ali Dere, İbrahim Halil Çolak (Dk. 56 Muhsin Yıldırım), İbrahim Yılmaz
GOL: Dk. 11 (P) Magaye (Osmanlıspor)
KIRMIZI KART: Dk. 41 Ali Dere (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Tugay Kacar, Karcemarskas, Beykan Şimşek (Osmanlıspor) - Etoga, İbrahim Halil Çolak, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün (İstanbulspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 12\'nci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti.