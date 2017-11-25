Osmanlıspor - Gençlerbirliği: 2-0

ERCAN ATA/ANKARA,(DHA)

Stat: Osmanlı

Hakemler: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akın (xx), Erdinç Sezertam (xx)

Osmanlıspor: Hakan (xx), Vrsajevic (xx), Numan (xxx), Maxso (xx), Anıl (xx), Cikalleshi (xx),(74.dk Regattin (x), Musa (xx), Özer (xx), (84.dk Prochazka) (x), Lawal (xx), (63.dk Tugay Kaçar) (x), Serdar (xxx), Umar (xx)

Gençlerbirliği: Hopf (x), Ahmet (x), Alper (x), (65. Vedat Muriç) (xx), Uğur (xx), Politevich (xx), Khalili (xx), Diallo (xx), N\'Diaye (xx), Da Silva (xx), (78.dk Murat Duruer) (x), Ahmet İlhan (x), (46.dk Manu) (xx), Skuletic (xx),

Sarı Kartlar: Musa Çağıran, (Osmanlıspor) Palitsevıc, (Gençlerbirliği)

Goller: Dk. 39 ve Dk. 79 dk Serdar Gürler, (Osmanlıspor)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 13\'üncü hafta karşılaşmasında Osmanlıspor sahasında Gençlerbirliğini 2-0 mağlup etti. Osmanlıspor\'un gollerini 39 ve 79\'uncu dakikalarda Serdar Gürler kaydetti.

4\'üncü dakikada Uğur Çiftçi\'nin ortasında kaleci Hakan, Jailton\'dan önce çıkarak topu kontrol etti.

33\'üncü dakikada Lawal\'ın savunmadan uzun pasında Uğur\'un hatasından yararlanan Umar Kaleci Hopf ile karşıkarşıya kaldı. Hopf zamanında çıkarak mutlak golü önledi.

38\'inci dakikada Özer\'in pasıyla ceza sahasına giren Cıkalleshı\'nin şutu Hopf\'ta kaldı.

39\'uncu dakikada Umar\'ın pasıyla ceza sahasına giren Serdar Gürler, kaleci Hopf\'u da çalımlayarak topu filelere gönderdi. 1-0

İlk yarı 1-0 Osmanlıspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

46\'ncı dakikada Khalılı\'nin korner atışında Skuletıc\'ın kafasında kaleci Hakan topu son anda kornere çeldi.

50\'nci dakikada korner atışından gelen topa Skuletic vurdu. Savunmadaki karambolde top Jailton\'un önünde kaldı. İki metreden çektiği şut kaleci Hakan\'dan oyun alanına döndü.

62\'nci dakikada sağ taraftan çalımlarla kale çizgisine inen Umar\'ın ortasına Skuletic\'ten önce savunma müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

79\'uncu dakikada ceza sahası dışında Tugay\'ın sert şutu kaleci Hopf\'dan döndü. Fırsatcılığını konuşturan Serdar Gürler araya girerek topu filelere gönderdi. 2-0

Maçta başka gol olmadı ve Osmanlıspor, Gençlerbirliği\'ni 2-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

