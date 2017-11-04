Osmanlıspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Volkan Demirel 6 hafta sonra yeniden ilk 11\'de

Tecrübeli eldiven, kariyerindeki 600\'üncü maça çıkacak

ANKARA,(DHA)

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında karşı karşıya gelecek Osmanlıspor ile Fenerbahçe\'nin ilk 11\'leri açıklandı.

Osmanlı Stadı\'nda saat 19.30\'da başlayacak mücadeleye iki takım da şu 11\'le çıkacak;

OSMANLISPOR: Hakan, - Vrsajevic, Numan, Maxsö, Pinto, Lawal, Musa Çağıran, Josue, Regattin, Aminu Umar, Serdar Gürler.

FENERBAHÇE: Volkan, - Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen.