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Spor

Osmanlıspor - Fenerbahçe: 1-1

Ercan ATA - ANKARA / DHA STAT: Ankara Osmanlı  HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx OSMANLISPOR: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxsö xx, Pinto xx, Lawal xx,(85

05 Kasım 2017 00:38

Ercan ATA - ANKARA / DHA

STAT: Ankara Osmanlı 
HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
OSMANLISPOR: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxsö xx, Pinto xx, Lawal xx,(85.dk Payam x) Musa Çağıran xx, Josue xx, (75.dk Özer Hurmacı) x, Regattin xx,(71.dk, Souleymane) x, Aminu Umar xx, Serdar Gürler xx 
FENERBAHÇE: Volkan xx, Isla xx,(37.dk, Şener) xx, Neustadter xx, Neto xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Ozan xx, Dirar xx,(89. dk, Saldado) ?, Giuliano xxx, Valbuena ?, (9.dk, Alper Potuk xx), Janssen xx
SARI KARTLAR: Vrsajevic, Josue (Osmanlıspor) Alper, Neto, Şener, Neustadter, Volkan, (Fenerbahçe)
GOLLER: 7. Dk, Giuliano, (Fenerbahçe) 89.dk, Umar (Osmanlıspor)

Süper Lig\'in 11\'inci hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Fenerbahçe\'yi konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Maç öncesinde geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz şehitlerimiz ve bugün vefat eden Fenerbahçe Kulübü\'nün Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve spor yazarı Erdoğan Şenay için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Bu arada bu maçta sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Luis Neto cezalı duruma düştüler. 
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ceza sahası dışında topu alan Ozan Tufan ceza yayı üzerinde Giuliano\'yu gördü, savunmaya rağmen şutunu çekti ve top ağlara gitti. 0-1 
19. dakikada Lawal\'ın ara pası ile savunmanın arkasına sarkan Umar\'dan önce Volkan ceza sahası dışına çıkarak müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Umar kale sahası içerisinde Volkan\'la karşı kaşıya kaldı. Zamanında çıkan Volkan topa sahip oldu.
27. dakikada Regattin\'in ceza sahası dışından çektiği şutta Volkan kale çizgisi üzerinde topa sahip oldu.
31. dakikada tek başına ceza sahasına giren Regattin\'in Fenerbahçe savunmasına rağmen çektiği şut, kaleci Volkan\'ın bakışları arasında direği sıyırarak auta çıktı.
42. dakikada Ozan\'ın ara pası ile ceza sahasına giren Janssen\'in şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Neto, Dirar\'ı gördü. Dirar\'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Hakan son anda topa sahip oldu.
62. dakikada Alper\'in vuruşunda kaleci Hakan iki hamlede topa sahip oldu
63. dakikada Osmanlıspor atağında Josue\'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.
77. dakikada Janssen\'in ceza sahası dışından çektiği şutu, kaleci Hakan iki hamlede kontrol etti.
85. dakikada Osmanlıspor\'un kullandığı faul atışında Numan\'ın kafa vuruşu arka direkten auta çıktı.
89. dakikada Payam\'ın ortasında arka direkte bulunan Umar topu filelere gönderdi. 1-1

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