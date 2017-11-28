Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

ANKARA, (DHA)
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Metin
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray Altınay, Ninaj, Prochazka, Ali Eren İyican, Luiz Carlos, Hasan Kılıç, Payam (Dk. 82 Umar), Regattin (Dk. 89 Tugay Kacar), Doukara, Cikalleshi (Dk. 65 Serdar Gürler)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Sincere Seth, Arturo Mina, Cissokho, Ferhat Canlı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Azubuike, Diallo (Dk. 77 Aytaç Kara), Dia (Dk. 68 Adem Büyük), Barazite, Dening, Eren Tozlu
GOLLER: Dk. 28 Doukara, Dk. 74 Regattin, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor) - Dk. 57 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Regattin, Payam (Osmanlıspor) - Seth, Eren Tozlu, Diallo (Evkur Yeni Malatyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Osmanlıspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-1 mağlup etti.
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