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Spor

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

ANKARA, (DHA) STAT: Osmanlı HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk

20 Ocak 2018 22:06

ANKARA, (DHA)

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 77 Lumanza), Lawal (Dk. 31 Regattin), Serdar Gürler, Musa Çağıran, Umar, Doukara (Dk. 64 Cikalleshi)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike, Diallo (Dk. 77 Dening), Turgut Doğan Şahin (Dk. 62 Eren Tozlu), Adem Büyük, Boutaib
SARI KARTLAR: Numan (Osmanlıspor) - Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)

Süper Lig 18\'inci hafta maçında Osmanlıspor ile Evkur Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı.

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