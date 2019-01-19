T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor - Boluspor: 3 - 1

ANKARA,(DHA) -  STAT: Osmanlı HAKEMLER: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk

19 Ocak 2019 22:31

ANKARA,(DHA) - 

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 74 Ndiaye), Sinan Kurt (Dk. 86 Beykan Şimşek), Ayuk, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Magaye)
BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Mutlu Güler, Dimov, Diarra, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 46 Sebaihi), Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Umut Gündoğan (Dk. 61 İsmail Haktan Odabaşı), Mustafa Durak (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer
GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 33 Burhan Eşer, Dk. 81 Sinan Kurt (Osmanlıspor) - Dk. 45+1 Mustafa Durak (Boluspor)
SARI KARTLAR: Guido Koçer, Mutlu Güler (Boluspor) - Lumanza, Beykan (Osmanlıspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Ufuk Budak (Boluspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 18\'inci haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor\'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 33\'üncü dakikalarda Burhan Eşer ve 81\'inci dakikada Sinan Kurt kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 45+1\'inci dakikada Mustafa Durak\'tan geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHAOsmanlı HAKEMLER Süleyman Abay Gökhan Memişoğlu Erkan Akbulut OSMANLISPOR Karcemarskas Caner Arıcı NumanAnıl Karaer Muhammed Bayır Lumanza Hasan Kılıç DkNdiaye Sinan Kurt DkBeykanAyuk Burhan Eşer Mertan CanerDkMagaye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24