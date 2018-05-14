Osmanlıspor - Beşiktaş maçının ardından

Şenol Güneş: \"Osmanlıspor maçın belirli bölümlerinde istekliydi ama yeterli olmadı\"

İrfan Buz: \"Taktiksel anlamda doğruları yaptığımızı düşünüyorum\"

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Osmanlıspor sahasında Beşiktaş\'a 2-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bütün annelerin Anneler gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Şenol Güneş, \"Annelerimizin güzel günü kutlu olsun. Annelerimiz bir çiçektir mis gibi kokuyorlar. Başımızın tacı evimizin kraliçeleridirler. Sıkıştığımız zamanlarda sabrıyla sevgisiyle bize moral veren annelerimizdir. Onlar bizim yanımızdayken hayata farklı açıdan bakıyoruz. Ben annemi kaybettim ama yaşayan annelerimiz için söylüyorum bunları. Biz herkesin mutluluğunu istiyoruz bu sebepten bunları söylüyorum” dedi.

\"OSMANLISPOR MAÇIN BELİRLİ BÖLÜMLERİNDE İSTEKLİYDİ AMA YETERLİ OLMADI\"

Osmanlıspor\'un maçın belli bölümlerinde istekli oynadığını ancak yetmediğini söyleyen Güneş, \"Futbolda bir oyun ama futbolun agresif tarafı öne çıkınca birde ticari boyutu büyüyünce biraz kavga boyutu fazla oluyor. Bugün iyi oynayarak kazanmak istedik. Fakat oyuna hiç yoktan bir gol yiyerek başladık. İlk yarı özellikle hücumda etkinliğimiz olmadı. Pozisyonumuz yoktu. Rakip kontratak oynamaya çalışırken hem gol yedik hem de pozisyon verdik. İkinci yarı gollerle başladık. Yine beklenmeyen hatalı bir gol yedik. Sonuç olarak kazandık. Osmanlıspor’a geçmiş olsun diyorum. Onlarda özellikle maçın belirli bölümlerinde istekliydiler ama yeterli olmadı. Kazanmış bile olsak Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz\" ifadelerini kullandı.

İRFAN BUZ: \"TAKTİKSEL ANLAMDA DOĞRULARI YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\"

Beşiktaş karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, \"Futbolcularımız her müsabakaya final niteliğinde çıkıyor. Bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Taktiksel anlamda doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş’ı iyi kilitledik ve 1-0 da öne geçtik. Ceyhun Gülselam’ın bir pozisyonu da vardı 2-0 öne geçebilirdik. İyi götürdüğümüz müsabakada maalesef 2. yarıda 5 dakika içerisinde yediğimiz çok basit 2 tane golden sonra geriye düştük. Böyle bir müsabakayı geri çevirmek kolay değil. 2\'nci golde zaafımızdan yedik. Futbolcularımız yine maça devam etti. İnandılar ve mücadele ettiler. Biz 1-1’den sonra yine öne geçebilirdik. Beraberliği yakaladıktan sonra tekrar bir yan topla 3\'üncü golü yedik. Eksiklerden bahsedildi ama bizim takımımızda da çok eksik vardı. Futbolcularımız yüreğini ortaya koydu. Maalesef bu önemli müsabakayı kaybettik. Çok üzgünüz aylardır inanılmaz mücadele ediyoruz. Umudumuz devam edecek mi veya etmeyecek mi diye yarınki müsabakaya bakacağız\" diye konuştu.

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