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Spor

Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: 3- 0

ANKARA (DHA)   Stat: Osmanlı Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk

10 Aralık 2017 19:28

ANKARA (DHA)  

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk. 79 Payam), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 70 Luiz Carlos), Regattin, Cikalleshi (Dk. 63 Doukara)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Fofana, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 46 Yusuf Serdar Çoban), Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz (Dk. 46 Lungu), Efecan Karaca, Emre Akbaba

Goller: Dk. 13 Cikalleshi (Penaltıdan), Dk. 20 Musa Çağıran (Penaltıdan), Dk. 28 Serdar Gürler (Penaltıdan) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Emre Nefiz, Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Özer Hurmacı, Numan Çürüksu, Doukara (Osmanlıspor)

Süper Lig\'in 15. haftasında Osmanlıspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u ilk yarıda penaltılardan bulduğu gollerle 3-0 yendi.
 

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