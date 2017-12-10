Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: 3- 0

ANKARA (DHA)
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk. 79 Payam), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 70 Luiz Carlos), Regattin, Cikalleshi (Dk. 63 Doukara)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Fofana, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 46 Yusuf Serdar Çoban), Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz (Dk. 46 Lungu), Efecan Karaca, Emre Akbaba
Goller: Dk. 13 Cikalleshi (Penaltıdan), Dk. 20 Musa Çağıran (Penaltıdan), Dk. 28 Serdar Gürler (Penaltıdan) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Emre Nefiz, Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Özer Hurmacı, Numan Çürüksu, Doukara (Osmanlıspor)
Süper Lig\'in 15. haftasında Osmanlıspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u ilk yarıda penaltılardan bulduğu gollerle 3-0 yendi.