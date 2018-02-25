Osmanlıspor - Antalyaspor: 0-0

Ercan ATA - ANKARA / DHA

STAT: Osmanlı Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre İyisoy xx, Erdem Bayık xx

OSMANLISPOR: Karcemarskas xxx, Pinto xx, Regattın xx, Sokol xxx,(77.dk Mehmet Battal) x, Luiz xx, Umar xx, Ceyhun xx, Yalçın xx, Payam xxx,(70.dk Lawal) x, Lembi xx,(57.dk Mehmet) xx, Anıl xx

ANTALYASPOR: Ferhat xxx, Diego xx, Nazım xx, Fernando xx, Maicon xx, Yekta xx,(46.dk William) x, Sakıb xx, Celustka xx, Souleymane xxx, Emre xx,(87.dk Danilo) x,Hakan xx (76.dk Jevtovic) x,

SARI KARTLAR: Ceyhun Gülselam, Aminu Umar, Lawal, (Osmanlıspor) Emre Güral, (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 23\'üncü hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, sahasında Antalyaspor ile 0 - 0 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 55\'inci dakikada Sokol Cikalleshi\'nin penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Maicon\'un pasında Yalçın\'dan seken top Yekta\'nın önünde kaldı. Yekta\'nın savunmanın arasından çektiği şuta son anda müdahale eden, Karcemarskas kornere çeldi.

12.dakikada Maicon\'un pasıyla ceza sahasına giren Sakıb, topu üsten auta gönderdi.

13.dakikada Anıl\'ın pasıyla ceza sahasına giren Umar, savunmanın arasından çektiği şut dışarı çıktı.

18.dakikada savunmanın hatasından yararlanan Payam, ceza sahasına girerek çektiği şut kaleciden döndü. Dönen top Sokol\'un eline çarptı ve önünde kaldı. Çektiği şutta top ağlara gitti ancak Hüseyin Göçek, el nedeniyle golü iptal etti.

26.dakikada sağ taraftan çizgiye inen Payam sert bir orta attı. Kaleci Ferhat topu elinden kaçırdı ve ağlara gitmekte olan topa yine Ferhat son bir hamle yaparak çizgi üzerinde kontrol etti.

32.dakikada Nazım\'ın kale çizgisine kadar inerek yaptığı ortaya Souleymane\'in ön direkte ki kafa vuruşu arka kale direğine sıyırarak auta çıktı.

40.dakikada savunmada Tortol\'un uzaklaştırdığı top Fernando\'nun önünde kaldı. Çektiği şutta top Karcemarskas\'ın kontrolünde direğin dibinden dışarı gitti.

45+1.dakikada sol taraftan ceza sahasına girmeden orta yapan Sakıb\'ın ortasında top kaleye yöneldi. Karcemarskas\'ı geçen top arka direkten auta çıktı.

53.dakikada ceza sahasına giren Payam Fernando tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

55.dakikada Sokol\'un kullandığı penaltı atışında top auta çıktı.

65.dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Souleymane ceza sahasına girerken Emre Güral\'a çıkardığı topta Emre\'nin şutunu son anda kaleci Karcemarskas kornere çeldi.

70.dakikada Hakan\'ın sağ taraftan yaptığı ortayı Yalçın uzaklaştırmak istedi top Emre\'nin önünde kaldı. Emre\'nin şutunu çizgi üzerinde Luiz çıkardı.

90+2.dakikada Regattin\'in ortasında Ceyhun\'un kafasınta top kaleci Ferhat\'ta kaldı.

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