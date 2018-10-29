Osmanlıspor - Altınordu: 0-1

ANKARA (DHA)
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar (Dk. 66 Mertan Caner Öztürk), Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 71 David Deniz Kılınç), Mehmet Murat Uçar (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş
GOL: Dk. 43 Serdar Deliktaş (Altınordu)
SARI KARTLAR: Burhan Eşer, Numan Çürüksu (Osmanlıspor) - Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz (Altınordu)
Spor Toto 1\'inci Lig\'de 10\'uncu haftanın kapanış maçında Altınordu deplasmanda Osmanlıspor\'u 1-0 mağlup etti.