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Spor

Osmanlıspor - Adana Demirspor: 1-0

ANKARA (DHA) STAT: Osmanlı HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Hasan Kılıç (Dk

08 Ekim 2018 00:47

ANKARA (DHA)

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Hasan Kılıç (Dk. 77 Sinan Kurt), Lumanza (Dk. 86 Ndiaye), Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Dk. 85 Batuhan Karadeniz), Erdal Öztürk (Dk. 57 Kosecki), Galip Güzel, Kage, Berk Yıldız (Dk. 68 Orkan Çınar), Pote
GOL: Dk. 53 Tugay Kacar (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Muhammed Bayır (Osmanlıspor) - Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk, Galip Güzel, Orkan Çınar, Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 8\'inci haftasında Osmanlıspor, kendi sahasında Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti.

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