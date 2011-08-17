-Osmanlı'nın hafızası Milli Kütüphane'de ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Bünyesinde milyonlarca kitap ve süreli yayın bulunduran Milli Kütüphane, nadide eserlere de ev sahipliği yapıyor. Kütüphanenin koleksiyonunda ''Nadir Eser'' kapsamına giren 27 bin 312 el yazması bulunuyor. Bu eserlerden özel olanları belirli sürelerle kütüphanenin içindeki müzede sergileniyor. 1427'de II. Murat için hazırlanan ''Murad-Name'', ünlü hattatların yazdığı Kur'an-ı Kerimler, Hacı Ali Turabi'nin Bektaşi Divanı ve İstanbul'un fethi sonrasında Ayasofya'da bulunan İncil de koleksiyonda yer alıyor. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, kitap, basma kitap, eski harfli kitap, süreli yayın, nadide eser ve kitap dışı olmak üzere arşivlerinde 3 milyon materyal bulunduğunu söyledi. Kütüphane koleksiyonundaki yazma eserlerin tümünün dijital ortama aktarıldığını anlatan Acar, 1928 öncesi gazetelerin de internet üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulduğunu bildirdi. El yazması nadide eserleri bibliyografik künye bazında bilgisayar ortamında sakladıklarını kaydeden Acar, ''Yazma eserlerimiz artık yurt dışına kaçırılsa bile müzayedelerde satılamaz. Hepsi kayıt altına alındı. Künyeleri mevcut ve görüntüleri internette. Satışa çıkarıldığı an biz onu ispat edebiliriz'' dedi. Kendilerine intikal eden yazma eserleri gerekli görülürse onarımdan geçirdiklerini ve özel iklimlendirme yapılan depolarda sakladıklarını belirten Acar, nadide eserlerden bazılarını kütüphane içindeki müzede sergilediklerini söyledi. Seçtikleri eserleri ''Nadide Eserler Müzesi''nde ilgiye sunduklarını dile getiren Acar, ''İnternet ortamında bu eserler sayfa sayfa mevcut. İsteyenler de orijinallerini bu müzede görebilir. Korumaya yönelik olarak insanların eline yazma eser vermiyoruz. Çok yıpranmış eserlerin onarımı çok zaman alıyor. Sadece bir kitap 3-5 ayda onarılıyor'' diye konuştu. Koleksiyonda çok değerli el yazması Kur'an-ı Kerimlerin ve eserlerin yer aldığını anlatan Acar, şunları kaydetti: ''Kütüphanemiz ilk Türk ansiklopedisinden İstanbul'un fethi sırasında Ayasofya'da bulunan İncil'e kadar pek çok tarihi esere ve bir milyonun üzerinde kitaba da ev sahipliği yapıyor. II. Murat adına yazılan 'Murad-Name' bu eserlerden biri. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında ele geçirilen İncil de Milli Kütüphane koleksiyonunda yer alıyor. Milli Kütüphane'de sadece İslam yazmaları değil, yabancı yazmaların da bulunuyor. Çok değerli el yazmalarımız var ve bu el yazmaları dönemin bilginlerinin tıp, matematik, astronomi gibi bilimler üzerine yazdığı eserleri de içeriyor.'' Acar, el yazması eserlerin bazılarını satın aldıklarını, bazılarının da bağış yoluyla kazanıldığını sözlerine ekledi.