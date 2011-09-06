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Yaşam

Osmanlıca gazetelerin dökümü yapılacak ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 14:02

-Osmanlıca gazetelerin dökümü yapılacak ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Milli Kütüphane, AB'nin destek verdiği ''Newspaper'' projesiyle, 1928'e kadar olan tüm Osmanlıca gazetelerin transkripsiyonunu yaparak araştırmacıların hizmetine sunacak. Milli Kütüphane Bilgi İşlem Müdürü ve projenin bilgi teknolojileri koordinatörü Erdal Naneci, AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeleri ilgilendiren ''Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı'' (ICTPSP) çerçevesinde iki projeye paydaş olmak için başvurduklarını belirten Naneci, bunlardan ''Newspaper'' projesinin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edildiğini anlattı.  ''Newspaper'' projesini Almanya, Fransa, Hollanda, Estonya, Avusturya, Finlandiya, Polonya, İngiltere, Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Litvanya'nın birlikte yürüteceğini söyleyen Naneli, Berlin Devlet Kütüphanesinin organize ettiği proje hakkında şu bilgiyi verdi: ''Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan ve elektronik ortama taşınan 800 bin sayfa 'Eski Harfli Türkçe' gazete içeriğinde yer alan tüm haber ve makale başlıklarının transkripsiyonu yapılacak ve makalelere erişme olanağı sağlanacak. Bir araştırmacı yapılacak transkripsiyon sayesinde 1928 yılından önceki gazetelerin içeriğini anlamış olacak. Haber başlığını ve makale başlığının birebir transkripti yapılacak. Bir araştırmacı bu başlığı gördükten sonra içeriğini merak ettiği takdirde metni tercüme ettirmenin yollarını arayacak.''   Uluslararası alanda Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayacak olan bu projeyi yapmak amacıyla Avrupa Birliğinden 214 bin 500 Avro destek sağlandığını ifade eden Naneci, ocak ayına kadar projenin nasıl yürütüleceği, danışman firma ve gerekli uzman desteği konusunda bilgi sahibi olacaklarını ve projenin 3 yıl içinde tamamlanacağını vurguladı. 

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