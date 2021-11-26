Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı'na 21 milyon TL'lik "sahte senet" suçlaması: '84 yaşındaki kadını sahte imzayla dolandırmaya kalktı' iddiası

Ankara'da yaşayan 84 yaşındaki Ayla İskefyeli, imzasını taklit ederek 21 milyon 800 bin TL bedelinde sahte senet hazırladığı iddiasıyla Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Başdaş ise, arkadaşının kendisine "Alacağım var, senin de ismini yazıyorum" diyerek senedi hazırladığını ve isminin senette bu nedenle geçtiğini söyledi.

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş hakkında beraberinde iki kişi ile birlikte sahte senet hazırladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ankara'da evde sağlık bakım hizmeti ile yaşamını sürdüren 84 yaşındaki Ayla İskefyeli'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusuna göre Başdaş, iki kişi ile birlikte İskefyeli'nin imzasını taklit etti ve 7 Haziran 2021 vadeli 21 milyon 800 bin TL bedelli senet hazırladı. Başdaş hakkında verilen suç duyurusuna senet üzerindeki imzanın yaşlı kadına ait olmadığına yönelik uzman raporu da eklendi.

Rapora göre imzalar farklı

İmza ile ilgili uzman raporunda ise şunlar kaydedildi:

"Alacaklısı Turgut Başdaş, borçlusu Ayla İskefyeli olan 07 Mayıs 2021 tanzim ve 07 Haziran 2021 ödeme tarihli 21.8 milyon TL bedelli senedin ön yüzünde İskefyeli adına bulunan imzalar, mukayese imzaları ile karşılaştırılmıştır. Genel şekil yönünden kısmi benzerlik görülmüş ise de imzalar içerisindeki harf ve diğer el hareketlerinin karakteristik tersim özellikleri, hatların birbirlerine olan pozisyon ve açıları, konuşlanış ve kompozisyon biçimleri, kaligrafik özellikler ve itiyadi unsurlar yönünden farklılıklar tespit ve müşahede edilmiştir."

"Değişik telefonlardan arayarak tehdit etti" iddiası

Başdaş'la birlikte hareket eden Yamin Canoğlu ve Aydın Güzeltaş hakkında mahkemelerde benzer iddialarla onlarca dosya bulunduğu öne sürülürken bu kişiler hakkında organize suç örgütü iddiasında bulunuldu. Suç duyurusunda özetle şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheliler, ilerleyen yaşta olmasını ve yalnız yaşamasını fırsat bilerek sürekli olarak müvekkili değişik telefonlardan arayarak başka senetlerin de bulunduğunu ve icra takibi başlatacaklarını söyleyerek para talep etmektedir. Durumu o kadar ileri götürmüşlerdir ki bazen bir avukat olarak bazen de polis olarak aradıklarını beyan ederek, sürekli yalan beyanlarla müvekkili tehdit etmektedirler. Müvekkilin kişiler ile herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır.

Organize şekilde yapılıyor

"Etraflıca yaptığımız araştırmada, müvekkil aleyhine başlatılan sahte senede dayalı icra takibine konu bononun arkasında yer alan cirantalar, hep birlikte organize şekilde hareket ederek insanlar aleyhine sahte belgeler düzenlemek suretiyle haksız takipler yapmaktadırlar. Bunu organize şekilde örgüt hiyerarşisi dahilinde yaptıklarını düşünüyoruz."

Başdaş iddialarla ilgili ise suç duyurusu konusunda bilgisi olmadığını belirterek, arkadaşının kendisine "Alacağım var, senin de ismini yazıyorum" dediğini ve senette isminin bu nedenle geçtiği açıklamasında bulundu.