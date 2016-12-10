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Osmanlı torunundan 'basın özgürlüğü' açıklaması: Umarım Türkiye tekrar demokrasi yoluna döner

5. Murad'ın torunu Kenize Murad'dan Cumhuriyet'e destek açıklaması geldi

10 Aralık 2016 00:40

Osmanlı padişahı 5. Murad'ın torunu Kenize Murad, Cumhuriyet gazetesi için destek açıklaması yaptı. Murad, "Gazetecinin ülkesinde neler olup bittiğini özgürce yazması gerekir" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Kenize Murad, Fransa'da 25 yıl gazeteci olarak çalıştığını belirterek, "Gazetecinin ülkesinde neler olup bittiğini özgürce yazması gerekir. Demokratik ülkelerde yargı bağımsızlığı, gazeteci özgürlüğü, politika özgürlüğü her zaman olmak zorunda. Türkiye'de hapisteki gazeteci arkadaşlarım için çok üzgünüm. Umarım Türkiye tekrar önceki yıllar gibi demokrasi yoluna dönerek ilerler" diye konuştu.

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