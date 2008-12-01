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Yaşam

‘Osmanlı' tartışması: 4 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ‘Osmanlı İmparatorluğu' ile ilgili konuda tartışan 4 arkadaş, birbirlerini dövünce yaralandı.

01 Aralık 2008 02:00

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ‘Osmanlı İmparatorluğu' ile ilgili konuda tartışan 4 arkadaş, birbirlerini dövünce yaralandı.

Telekom binası önündeki otobüs durağında sohbet eden 30 yaşındaki Mustafa Ç., 22 yaşındaki Önder G., 26 yaşındaki Yılmaz S. ile Serkan T. arasında, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bir konu üzerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi ardından birbirlerini döven 4 arkadaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan arkadaşlar birbirlerinden şikayetci olunca gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü’nde ifadeleri alınan dört arkadaş, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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