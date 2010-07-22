-OSMANLI ŞARKILARI ÜNİVERSİTEYE ŞAMPİYONLUK GETİRDİ ISPARTA (A.A) - 22.07.2010 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Orkestrası, Bulgaristan'ın Nesebar kentinde düzenlenen ''Euro Folk 2010'' yarışmasında Osmanlı dönemi şarkıları ve yöre türkülerini seslendirerek, altın madalyanın sahibi oldu. SDÜ Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi Adil Levent Yüksel, yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Nesebar kentinde 9-19 Temmuz tarihleri arasında ve 10 ülkeden 88 grubun katıldığı yarışmada, Türkiye'den Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yer aldığını bildirdi. SDÜ orkestrasının eski şehir şarkıları ve yöre türküleri kategorilerinde yarışmaya katıldığını kaydeden Yüksel, eski şehir şarkılarında Osmanlı döneminde İstanbul şarkıları ile Isparta yöresine ait türküleri seslendirdiklerini belirtti. Ödüllerin genel olarak değerlendirildiğini ifade eden Yüksel, SDÜ orkestrası ekibine önce altın madalya sonra da Avrupa Şampiyonluğu belgesi verildiğini açıkladı. Yüksel, SDÜ orkestrasının, yarışmada ''Al yazmam zeybeği'', ''Avşar zeybeği'', ''Serenler zeybeği'', ''Gelin alma'' gibi yöreye uygun eserleri enstrümanlarıyla seslendirdiklerini dile getirdi. Yarışmaya üç kişilik ekiple ve Osmanlı şarkılarıyla katılan SDÜ Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Okutmanı Beste Esen de ''Beyoğlu'nda gezersin'', ''Yangın olur biz yangına gideriz'', ''İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider'', ''Mazi kalbimde bir yaradır'', ''Katibim'', ''Kalamış'', ''Yemenimde hare var'' şarkılarını seslendirdiklerini bildirdi. Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin henüz bir yılını doldurmadığını ancak bu denli uluslararası boyuttaki yarışmada Avrupa Şampiyonluğu'nu elde ettiğini vurgulayan Esen, ''4-7 Kasım tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde daha geniş çaplı bir uluslararası yarışma düzenlenecek. Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonluğu'nun diplomasını aldık, bu yarışmada da başarı alanında etkin rol oynayacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu.