T24 LogoT24 Logo
Yaşam

OSMANLI ŞARKILARI ÜNİVERSİTEYE ŞAMPİYONLUK GETİRDİ ISPARTA (A.A)

22 Temmuz 2010 18:30

-OSMANLI ŞARKILARI ÜNİVERSİTEYE ŞAMPİYONLUK GETİRDİ ISPARTA (A.A) - 22.07.2010 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Orkestrası, Bulgaristan'ın Nesebar kentinde düzenlenen ''Euro Folk 2010'' yarışmasında Osmanlı dönemi şarkıları ve yöre türkülerini seslendirerek, altın madalyanın sahibi oldu.  SDÜ Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi Adil Levent Yüksel, yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Nesebar kentinde 9-19 Temmuz tarihleri arasında ve 10 ülkeden 88 grubun katıldığı yarışmada, Türkiye'den Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yer aldığını bildirdi. SDÜ orkestrasının eski şehir şarkıları ve yöre türküleri kategorilerinde yarışmaya katıldığını kaydeden Yüksel, eski şehir şarkılarında Osmanlı döneminde İstanbul şarkıları ile Isparta yöresine ait türküleri seslendirdiklerini belirtti.  Ödüllerin genel olarak değerlendirildiğini ifade eden Yüksel, SDÜ orkestrası ekibine önce altın madalya sonra da Avrupa Şampiyonluğu belgesi verildiğini açıkladı. Yüksel, SDÜ orkestrasının, yarışmada ''Al yazmam zeybeği'', ''Avşar zeybeği'', ''Serenler zeybeği'', ''Gelin alma'' gibi yöreye uygun eserleri enstrümanlarıyla seslendirdiklerini dile getirdi.  Yarışmaya üç kişilik ekiple ve Osmanlı şarkılarıyla katılan SDÜ Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Okutmanı Beste Esen de ''Beyoğlu'nda gezersin'', ''Yangın olur biz yangına gideriz'', ''İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider'', ''Mazi kalbimde bir yaradır'', ''Katibim'', ''Kalamış'', ''Yemenimde hare var'' şarkılarını seslendirdiklerini bildirdi. Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin henüz bir yılını doldurmadığını ancak bu denli uluslararası boyuttaki yarışmada Avrupa Şampiyonluğu'nu elde ettiğini vurgulayan Esen, ''4-7 Kasım tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde daha geniş çaplı bir uluslararası yarışma düzenlenecek. Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonluğu'nun diplomasını aldık, bu yarışmada da başarı alanında etkin rol oynayacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24