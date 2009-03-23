Osmanlı sanatı tezhibe çağdaş yorum

İzmir'de tarihi Kızlarağası Hanı'nda atölyesi bulunan tezhip sanatçısı Özlem Özarı, eserlerinde, ABD'de aldığı renk teorisi derslerinin etkisiyle klasik üslubu, kullandığı renklerle günümüze yorumluyor.



Tarihi Kızlarağası Hanı'ndaki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Özarı, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, 15 yaşında resim eğitimi aldığını, resim öğretmeninin yönlendirmesiyle tezhip sanatına ilgi duyduğunu söyledi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Tasarım Bölümü'nde okuduktan sonra ABD'de renk ve tasarım eğitimi gördüğünü belirten Özarı, şöyle devam etti:



"İzmir'de tezhip atölyesi açan ilk kişiyim. Burayı açmadan önce çalışmalarımı evde sürdürüyordum ve sergilerde izleyicinin beğenisine sunuyordum. Eski Türk sanatı olan tezhibi gelecek kuşaklara aktarmam gerektiğini düşünerek burayı açtım. Yaklaşık iki yıldır atölye ortamında çalışıyorum. Tezhibe gönül vermiş veya eğitimini almış arkadaşlara, çalışmalarını atölyede sürdürmelerini öneriyorum."





Renklerde farklı yorum







Tezhibin çok popüler olmadığını, bu sanatın en seçkin örneklerinin yurt içi ve yurt dışında açılacak sergilerde tanıtılması gerektiğini ifade eden Özarı, şunları kaydetti:



"Bu bizim sanatımız. Tezhibi yaparken büyük keyif alıyorum. Benimkisi aşk, tutku. Klasik tezhibin ötesine geçerek günümüze uygun yorumlarını yapmaya çalışıyorum. Klasik üslup olan detay ve helezon işlemeciliğini kullanıyorum. Ama renklerde farklı bir yorum getiriyorum. ABD'de aldığım renk teorisi derslerinin etkisi oldu. Canlı ve çok farklı renkler kullanabiliyorum. Bununla ilgili hocam Yavuz Seçkin'den özel dersler aldım. Amacım bu sanatı bizden sonra gelecek olanlara el vermek. Orijinalleri Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulanan tezhip, hat, minyatür örnekleri var. Vakıflar Genel Müdürlüğü bazı cami, eski bina, padişah fermanları ve el yazması eserlerin restorasyonunda bizi çağırıyor."







Kişisel ve karma sergiler







Eserlerini 4 kişisel ve 10 karma sergiyle sanatseverlerle buluşturduğunu belirten Özarı, "İlk sergimi Bodrum'da açtım. Ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde İngiliz-Türk Kültür Sergisi'ne katıldım. Kur'an-ı Kerim sayfalarını ve tefsirleri içeren metinleri tezhipledim. Bunlar İlahiyat Fakültesi'nde sergilendi. ABD'nin Tennessee kentinde Greenhills Gallery'de eserlerim sergilendi. Yurt dışında büyük ilgi gördü. İnsanlar bir fırçayla neler yapılabildiğini görünce hayretler içinde kaldı" diye konuştu.







Arap ülkelerinde sergi







Kökeni Uygur Türklerine kadar uzanan tezhibin Osmanlı döneminde nakkaşhanelerde çalışan nakkaşlar tarafından yapıldığını anlatan Özarı, tezhibin eski Türkçe, özellikle Kur'an-ı Kerim sayfaları, padişah fermanları ve tuğralarda çok kullanıldığını ifade eti.



Özarı, "Eski Türk sanatı olan tezhibin yurt dışında tanıtımını yapmak istiyorum. Özellikle tezhiplenen Osmanlıca metinlere Arapların daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorum. Arap ülkelerinde sergiler açmayı planlıyorum" dedi.





