T24- Türkiye’nin önemli modacılarından Dilek Hanif, 2010 yaz tasarımlarının sunulduğu "Paris Haute Couture" haftasında, Fransa’da Türkiye mevsimi etkinlikleri desteğiyle 'Osmanlı Peri Masalı' (Ottoman Fairytale) adlı bir defile düzenledi.





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Paris’in en ünlü oteli Crillon’da düzenlenen defilede Hanif’in son kreasyonları tanıtıldı.





Defilede Osmanlı’dan esinlenen kıyafetlerin yanı sıra geometrik işlemeler, drapeler ve diagonal formları tercih eden Dilek Hanif,kültürel ve estetik kontrastlara göndermeler yaptı



20 yabancı mankenin görev aldığı defilede Pirelli takviminin 2010 yüzlerinden ünlü model Georgina Stojilkoviç de podyuma çıktı. Finali Stojilkoviç’in giydiği gelinlikle yapılan defilede yabancı mankenlerin yanı sıraTuğçe Kazaz ve Tülin Şahin gisi isimler de podyuma çıktı.





Yerli ve yabancı 300’e yakın kişinin izlediği defile sonunda Dilek Hanif,podyuma gelerek davetlileri selamladı.