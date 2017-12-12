Osmanlı Ocakları'ndan İncirlik Üssü önünde 'Kudüs' protestosu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Osmanlı Ocakları üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto için İncirlik Üssü\'ne siyah çelenk bıraktı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi\'nde bulunan İncirlik Üssü önünde toplanan Osmanlı Ocakları üyesi grup, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Eylemciler, yanlarında getirdikleri siyah çelengi, polisin kendilerine gösterdiği noktaya bıraktı.

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, protesto gösterisinde, \"Donald Turmp\'ın aldığı bu kararı kınıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz\" dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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