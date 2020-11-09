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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı’nın kızı Hiranur’un ölümü hakkında suç duyurusu

3. kattan düşerek öldüğü belirtilmişti

09 Kasım 2020 09:05

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın evinin üçüncü katından düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki kızı Hiranur Canpolat’ın ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Kadir Canpolat’ın kızı Hiranur Canpolat, 18 Mayıs tarihinde Ankara’daki evinde üçüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan avukat Dilek Ekmekçi, baba Kadir Canpolat ve üvey anne olduğunu söylediği Ebru Canpolat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekmekçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede ailenin olayı basına kaza olarak yansıttığına dikkat çekerek, Hiranur Canpolat’ın Erzurum’daki mezarının açılarak otopsi yapılmasını istedi.

“Canpolat’ın kaldırıldığı hastaneden elde edilecek bilgi, belge ve deliller incelenerek olay her anıyla ve tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır” diyen Ekmekçi, Hiranur’un “Wattpadd” isimli sitede ölmek istediğine dair paylaşımlarının bulunduğuna da dikkat çekerek, “Burada olayın bir kaza olmayabileceğine ilişkin makul şüphe oluşturuyor. Bu yüzden suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Kadir Canpolat ise, “Dilek Ekmekçi hakkında suç duyurusunda bulundum, tazminat davası açtım. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. İnsanların acısına saygı duyulması gerekiyor. Konuyla ilgili hukuki süreç devam ediyor” dedi.

 

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