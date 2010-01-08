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Kültür-Sanat

'Osmanlı Kostümleri Sergisi son 10 yılın en iyilerinden '

2005 ve 2006 yıllarında üç ay açık kalan Osmanlı Kostümleri Sergisi'ne Washington Post'dan övgü dolu sözler geldi.

08 Ocak 2010 02:00

T24- Washington Post gazetesi Türkiye’nin Osmanlı Kostümleri Sergisini son on yılın en iyi on sergisinden biri seçti.

Voanews'de yer alan habere göre,Smithsonian Enstitüsü müzelerinden Sackler  Galeri’de 2005 ve 2006’da üç ay açık kalan Osmanlı Kaftanları Sergisi, son yılların en iyi sergilerinden biri olarak sanat çevrelerinden büyük övgü almıştı.

                                                                                 

Washington Post gazetesi, “Stil ve Statü:Osmanlı Sarayı’ndan Kostümler” adlı sergi ve serginin tasarımcısı Profesör Nurhan Atasoy’un başarısından övgüyle sözetti. Sergi’nin Washington’a getirilmesine o dönemde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olan Faruk Loğoğlu’nun eşi Mevhibe Loğoğlu önayak olmuştu. 
                                                
 
Topkapı Müzesi’nden getirilen 25’in üzerinde saray kostümü ve tekstil ürününün sunulduğu sergi, açık kaldığı süre içinde Washington Post ve New York Times gazetelerinin sanat sayfalarında geniş yer bulmuştu. Başkent Washington’da büyük ilgi gören sergide, altın ve gümüş simle işlenmiş kırmızı, bordo, sarı, yeşil, mavi  kadife ve ipekten Osmanlı kaftanları ziyaretçileri büyülemişti.

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