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Kültür-Sanat

Osmanlı kitabeleri Rusya'da bir kütüphanede bulundu

Anatoliy Alekseev: Elimizde çok sayıda Osmanlıca elyazması eser mevcut

03 Mayıs 2013 17:43

Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Plevne, Vidin ve Şumla gibi kalelerden sökülen Osmanlı kitabeleri Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir kütüphanede bulundu.

St. Petersburg Ulusal Kütüphanesi'nde bulunan 10 adet kitabenin bugüne dek özenle muhafaza edilmiş olması dikkat çekiyor.

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre, kurum yetkilisi Anatoliy Alekseev, bazısı 300 yıllık olan kitabelerin 93 Harbi sonrası Rus topraklarına getirildiğini kaydetti. Alekseev, 'Elimizde çok sayıda Osmanlıca elyazması eser de mevcut' diye konuştu.

Kalelere ait kitabelerin bazısında Sultan II. Mahmud'un tuğrası da bulunuyor.

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