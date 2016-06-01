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Osmanlı İmparatorluğu için 'barbar ve bağnaz bir kabile' diyen profesör açığa alındı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu'nun açığa alınmasını sosyal medyadan duyurdu

01 Haziran 2016 02:40

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yapan Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu, İstanbul'un fethiyle ilgili eleştirel paylaşımı nedeniyle açığa alındı. Bardakçıoğlu, paylaşımında Osmanlı İmparatorluğu'nu "barbar ve bağnaz" olarak nitelemişti.

ADÜ Veterinerlik Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından 29 Mayıs'ta yaptığı, İstanbul'un fethiyle ilgili “Bugün muhteşem bir uygarlık olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in barbar ve bağnaz bir kabile tarafından işgalinin yıl dönümü” paylaşımını tepkiler üzerine silmesine karşın ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da sosyal medyadan, “Terör sevici akademisyenlerimizden sonra Bizans sevici akademisyenimiz de oldu. Bilsinler ki Hira Dağı'nın evlatları Olimpos Dağı'nın evlatlarını mutlak ve yeniden mağlup edeceklerdir” sözleriyle tepki gösterdi.


 

 

Rektör açığa alınma haberini sosyal medyadan duyurdu

 

Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatan ADÜ Rektörü Bircan, Bardakçıoğlu’nun açığa alındığını yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Birincioğlu’nun “İlgili öğretim üyesinin sosyal medyadaki kabul edilemez paylaşımları nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı, ceza soruşturması başlatıldı ve açığa alındı. Bu paylaşımları nedeniyle haklı olan tepkinizi tehdit, hakaret ve küfür gibi ifadeler kullanarak değersizleştirmeyelim. Süreç tarafımızdan ciddiyetle takip edilecektir” şeklindeki paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

 

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