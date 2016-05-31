T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fetih için "barbar ve bağnaz kabile" paylaşımı yapan akademisyene rektörden "Bizans sevicisi" yanıtı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Prof. Erbay Bardakçıoğlu'nun paylaşımı tepki topladı

31 Mayıs 2016 22:01

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevli Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu’nun facebook sayfasından, İstanbul’un fethiyle ilgili, "Konstantinopolis’in barbar ve bağnaz bir kabile tarafından işgalinin yıl dönümü" paylaşımına, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Terör sevici akademisyenlerimizden sonra Bizans sevici akademisyenimiz de oldu" diye tepki verdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu’nun kişisel sosyal medya hesabından 29 Mayıs’ta yaptığı, İstanbul’un fethiyle ilgili, "Bugün muhteşem bir uygarlık olan Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’in barbar ve bağnaz bir kabile tarafından işgalinin yıldönümü" paylaşımı tepki topladı.

 

"Rektör yanıt verdi: Bizans sevici akademisyenimiz"

 

Gelen tepkiler üzerine sosyal medyadaki paylaşımını silen Prof. Dr. Bardakçıoğlu’na ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da sosyal medyadan yazdığı, "Terör sevici akademisyenlerimizden sonra Bizans sevici akademisyenimiz de oldu. Bilsinler ki Hira Dağı’nın evlatları Olimpos Dağı’nın evlatlarını mutlak ve yeniden mağlup edeceklerdir" sözleriyle tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

Adnan Menderes Üniversitesicavit bircanerbay bardakçıoğlufetih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24