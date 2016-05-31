Fetih için "barbar ve bağnaz kabile" paylaşımı yapan akademisyene rektörden "Bizans sevicisi" yanıtı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevli Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu’nun facebook sayfasından, İstanbul’un fethiyle ilgili, "Konstantinopolis’in barbar ve bağnaz bir kabile tarafından işgalinin yıl dönümü" paylaşımına, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Terör sevici akademisyenlerimizden sonra Bizans sevici akademisyenimiz de oldu" diye tepki verdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu’nun kişisel sosyal medya hesabından 29 Mayıs’ta yaptığı, İstanbul’un fethiyle ilgili, "Bugün muhteşem bir uygarlık olan Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’in barbar ve bağnaz bir kabile tarafından işgalinin yıldönümü" paylaşımı tepki topladı.

"Rektör yanıt verdi: Bizans sevici akademisyenimiz"

Gelen tepkiler üzerine sosyal medyadaki paylaşımını silen Prof. Dr. Bardakçıoğlu’na ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da sosyal medyadan yazdığı, "Terör sevici akademisyenlerimizden sonra Bizans sevici akademisyenimiz de oldu. Bilsinler ki Hira Dağı’nın evlatları Olimpos Dağı’nın evlatlarını mutlak ve yeniden mağlup edeceklerdir" sözleriyle tepki gösterdi.