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Yaşam

OSMANLI HANEDANINDAN NAMİ OSMANOĞLU VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2010 16:36

-OSMANLI HANEDANINDAN NAMİ OSMANOĞLU VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in ölümünden önce dünyaya gelen son torunu olan Ayşe Sultan'ın oğlu Osman Nami Osmanoğlu (93), yaşamını yitirdi. Osman Nami Osmanoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bu sabah saatlerinde vefat etti. 1918 İsviçre doğumlu olan, 4'ü yurt dışında yaşayan 5 kızı bulunan Osman Nami Osmanoğlu, 17 Temmuz Cumartesi günü, Sultanahmet Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Çemberlitaş'taki 2. Mahmut Türbesi Haziresi'ne defnedilecek. Osman Nami Osmanoğlu, uzun zamandır yaşadığı Marmaris'te kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan ilk müdahalenin ardından özel ambulans helikopteriyle 10 Haziranda İstanbul'a getirilmişti. Osman Nami Osmanoğlu'nun tedavisi, o tarihten bu yana, Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakımda sürüyordu.

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