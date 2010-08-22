-OSMANLI HANEDANI ÜYELERİ İFTARDA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Osmanlı Hanedanı üyeleri, Yıldız Korusu'ndaki Çadır Köşkü'nde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Anadolu Prodüksiyon tarafından verilen iftar yemeğine, Sultan 5. Murad'ın torunu Şehzade Osman Vasıf Osmanoğlu, II. Abdülhamit'in torunu Şehzade Harun Osmanoğlu ile çocukları Orhan Osmanoğlu ve Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeğinde AA muhabirine açıklama yapan Anadolu Prodüksiyon şirketinin sahibi İbrahim Murtezaoğlu, Osmanlı ailesine çok değer verdiklerini belirterek, II. Abdülhamit'in torunu Şehzade Abdülkerim'in hayat hikayesinin işlendiği ''Efendi'' adlı bir televizyon dizisi çekeceklerini söyledi. Murtezaoğlu, henüz fikir aşamasında olan dizinin konusunun, II. Abdülhamit'in 35 yaşında hayata veda eden torunu Şehzade Abdülkerim'in macera dolu yaşamı olduğunu kaydetti.