-Osmanlı hanedan üyeleri buluştu İSTANBUL (A.A) - 28.11.2011 - Aralarında Sultan 5. Murat Han'ın torunu Osman Selahaddin Osmanoğlu, Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Harun Osmanoğlu'nun da bulunduğu Osmanlı hanedan üyeleri, Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1888 yılında kuruluş beratı verilen Hacı Abdullah Lokantası'nda yemek yedi. Sultan 5. Murat Han'ın torunu Osman Selahaddin Osmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, haneden üyeleriyle 4 sene önce TRT tarafından hazırlanan bir belgesel için İstanbul'da buluştuklarını kaydetti. Dünyanın dört bir köşesinden hanedan üyelerinin geldiğini ve büyük bir toplantı yapıldığını ifade eden Osmanoğlu, ''Arada küçük toplantılar oluyor. Rutin olarak toplantılar yapılmıyor. Bir araya geldiğimizde Türkiye'nin gündemini, sizler kadar biz de konuşuyoruz. Çocuklardan, torunlardan bahsediyoruz. Normal ailelerin konuştuğu şeylerden söz ediyoruz'' dedi. Bir gazetecinin ''Bir televizyon kanalında yayınlanan Osmanlı dizisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Osmanoğlu, ''Devamlı Türkiye'de bulunmuyorum. Diziyi devamlı takip edemiyorum, izlemedim. Bazı kısımlarını izledim. Sonuçta bir dizidir, tarihi bir belgesel değildir. Dolayısıyla ikisini birbirine karıştırmamalıyız. Belgesel değil, bir dizi. Eleştirdiğim yanları var. Sultan Süleyman'ın dönemi 46 sene sürdü. Onun seferlerinin mesafeleri, saysanız 48 bin kilometrelik bir mesafeye gitmiştir. 48 bin kilometreyi de at üstünde gitti ve çok uzun zaman sürdü. Demek istediğimi haremde o kadar uzun zaman geçirmedi. Dizide bu gösterilmiyor. Sanki vaktinin çoğu İstanbul'da, Topkapı Sarayı'nda geçiriyor gibi gösteriliyor'' diye konuştu.