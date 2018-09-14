Osmanlı geleneği Eyüpsultan'da sürdürülüyor

İSTANBUL, (DHA) –OSMANLI’DA eğitime yeni başlayan çocukların okul korkusunu gidermek, arkadaşlarıyla kaynaştırmak, onların eğitim isteğini geliştirmek amacıyla düzenlenen ‘Amin Alayları’, Eyüpsultan’da yaşatılmaya devam ediyor.

Bu yıl Eyüpsultan Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Amin Alayları’na 500 çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, maskotlarla eğlenerek fotoğraflar çektirdi. Küçükler ayrıca, düzenlenen Karagöz-Hacivat oyununda ise kahkahalara boğuldu.

“BU GELENEĞİ EYÜPSULTAN’DA YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Düzenlenen etkinliğe katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bu sene ikincisini yaptığımız bir geleneğimiz. Özellikle Osmanlı’da yaygın olan bir gelenek. Okula yeni başlayan çocuklara o farkındalığı yaşatmak için yapılan bir etkinlik. Çocuklarımız okullarına başlarken, şehirlerinde üst düzey yöneticileri makamlarında ziyaret ediyorlar. Onların meslekleri ve işleriyle ilgili bilgiler alıyorlar. Aynı zamanda hediyeleşme, sohbet imkanı buluyorlar. Bu geleneği Eyüpsultan’da yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK”

Etkinliğe çocuğu Ömer ile katılan Nilgün Avcı ise, “Güzel bir etkinlik. Daha önce de oldu ama katılmamıştık. Çocuklar için çok iyi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Nilgün Avcı’nın çocuğu Ömer ise, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Annem \'tiyatro var\' dedi. Ben de çok sevindim annemle buraya geldim” şeklinde konuştu.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Etkinliğin çok faydalı olduğunu dile getiren Ali Kürüz ise, “Belediyemizin ve okulumuzun yaptığı bu etkinlik için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız hem birbirleriyle kaynaşıyor hem de okul öncesi toplumsal faaliyetlere katılarak okula alışmaları sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Küçükler gerçekleşen etkinlik sonrası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaretler gerçekleştirdi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)