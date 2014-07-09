Osmanlı evleri yıldı, yerine betondan yapılar dikildi

İstanbul Ayvansaray’da son Osmanlı evleri yıkılıp yerine betondan binalar dikildi. Tarihi görüntüsüne benzemesin diye de üzeri ahşapla kaplandı.

Ömer Erbil’in Radikal’de yer alan haberine göre, tarihi Osmanlı evleri restorasyon projesi kapsamında yıkıldı. Tarihi binaların yerine betondan binalar dikildi ve orijinallerine benzesin diye de üzeri ahşapla kaplandı.

Sanat Tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice bu evlerin yok edilmesi ile ilgili “tarihi binalar yıkılıp yerine dev binaların yapılması kentin kültürünü ve dokusunun yok olmasına neden oluyor. Eskiden İstanbul’un kendisine has bir mimari kimliği vardı. Şimdi şöyle dışarı çıkıp İstanbul’a baktığımda dev gökdelenler dışında bir şey göremiyorum. Osmanlı mimarisinin özgün örnekleriydi bu mahalle. Bu kültürü yok ettiler” ifadelerini kullandı.

Belediye ve Koruma Kurulu 2005 yılında yenileme projesi kapsamın evleri boşalttı. Yenileme projesini Şener İnşaat adına Altınboynuz Turizm İnşaat firmasına verdi.

Fatih Belediyesi, bu projeyi resmi sitesinden “Türk mimari ve kültürel kimliğinin korunması, uluslararası çerçevede sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı Sultanahmet’e alternatif bir turizm aksı haline getirmek” sözleriyle tanıtmıştı.