Osmanlı eserleri Londra'da görücüye çıkacak

Sotheby's Müzayede Evi’nin her yıl düzenlediği "Orta Doğu ve Hindistan’da Sanat" haftası kapsamında 25 Ekim'de gerçekleşecek "İslam Dünyası’nın Sanatları" başlıklı müzayedede Fars, Hindistan ve Osmanlı kültürlerine ait çok sayıda eser satışa sunulacak.

Dünya genelinde koleksiyonerler ve sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği açık artırma için müzayede kapsamında dün açılan serginin en dikkat çeken bölümlerinden biri Beyrutlu ünlü dekoratör Serge Brunst’ün kişisel koleksiyonundan oluşuyor.

Beyrut’ta Osmanlı tarzı birçok evin restorasyon çalışmalarına da katkı sağlayan Brunst’ün koleksiyonunda Osmanlı dönemine ait saray halıları, porselen işçilik, klasik tarz sandık, pusula, tombak ve sini gibi çeşitli parçaların yanı sıra önemli el yazması eserler ile Kur’an-ı Kerim örnekleri de bulunuyor.

En gözde parça kadife halı

Satılacak eserler arasında bu yılın en gözde parçası 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait metal iplikle işlenmiş (çatma) ipekli kadife halı.

AA muhabirine müzayedede satılacak parçalar hakkında bilgi veren Sotheby’s’in İslami Sanatlar uzmanlarından Alexandra Roy, halının İstanbul veya Bursa’da üretildiğini tahmin etiklerini belirterek, "Bu halı benim müzayedeki en favori parçam. Umduğumuz aralıkta satılmazsa cidden hayal kırıklığına uğrarım, üst sınırın bile üstünde bir fiyatı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Osmanlı saray geleneğiyle ilişkilendirilen lale, gül, karanfil ve sümbül motifleriyle bezenen eşsiz halının 80 bin ile 120 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

İbn-i Sina'nın "El Kanun Fi’t Tıbb"ı alıcısını arayacak

Müzayedede açık artırmaya sunulacak bir diğer önemli eser ise dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina’nın bin yıllık "El Kanun Fi’t Tıbb" adlı Hicri 538/ Miladi 1144 tarihli kitabının hastalıklarla ilgili olan üçüncü cildi.

Orijinali 1025 yılında tamamlanan eserin, yazıldığı döneme yakın tarihlere dayanan el yazması örnekleri çok nadir bulunduğu için söz konusu eser, müzayedenin en kıymetli parçalarından biri addediliyor.

Müzayedede beğeniye sunulacak en ilginç eser ise 18. yüzyıla ait bir muska. Seyyahların yönlerini bulabilmeleri için yanlarında taşıdıkları muska enteresan yapısıyla dikkat çekiyor.

Yuvarlak bir disk görünümündeki muskanın içinde bulunan kare şeklindeki mahfazanın çeşitli bölmelerinde farklı bilgiler yer alıyor. Seyahat ile ilgili temel malumatı barındıran muskada aynı zamanda koruyucu ayet ve zafer getiren dualar da yer alıyor.

Kutsal beldeler Mekke ve Medine'nin çizimlerinin de bulunduğu muskanın 20 bin ile 30 bin sterlin arası bir fiyata satılması bekleniyor.